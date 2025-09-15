Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Оновили тестові завдання теоретичного іспиту для водіїв

Теоретичний іспит, як і раніше, містить 20 питань.

Оновили тестові завдання теоретичного іспиту для водіїв
Фото: Головний сервісний центр МВС

З 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Оновлення стосуються дорожніх знаків, дорожньої розмітки та основ безпечного водіння. Переглянути завдання можна на сайті Головного сервісного центру МВС

Теоретичний іспит, як і раніше, містить 20 питань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається зробити 2 помилки, якщо більше ‒ теоретичний іспит не складено.

“Тестові питання постійно вдосконалюється, аби бути максимально точними, зрозумілими й корисними для майбутніх водіїв”, ‒ зазначили у МВС.
