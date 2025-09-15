Оновили тестові завдання теоретичного іспиту для водіїв

Теоретичний іспит, як і раніше, містить 20 питань.

З 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Оновлення стосуються дорожніх знаків, дорожньої розмітки та основ безпечного водіння. Переглянути завдання можна на сайті Головного сервісного центру МВС.

Теоретичний іспит, як і раніше, містить 20 питань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається зробити 2 помилки, якщо більше ‒ теоретичний іспит не складено.

“Тестові питання постійно вдосконалюється, аби бути максимально точними, зрозумілими й корисними для майбутніх водіїв”, ‒ зазначили у МВС.