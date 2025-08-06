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Уряд забезпечив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які постраждали внаслідок обстрілів

Громадяни зможуть відновити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без сплати відповідних адміністративних зборів.

Уряд забезпечив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які постраждали внаслідок обстрілів
Фото: pixabay

Сьогодні, 6 серпня, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке передбачає безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, передає урядовий портал. 

«Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», — повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Рішення стосується випадків, коли документи було втрачено внаслідок обстрілів або інших воєнних дій. Відтепер такі громадяни зможуть відновити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без сплати відповідних адміністративних зборів.
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