Збитки на 22 млн грн: на Франківщині директор наукової установи НААН отримав підозру в службовій недбалості

Слідство вважає, що директор укладав додаткові угоди на реалізацію зерна за цінами, суттєво нижчими за ринкові.

Директору Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2020–2022 років директор установи укладав додаткові угоди до договору контрактації з приватним підприємством, якими погоджував реалізацію сільськогосподарської продукції за цінами, суттєво нижчими за ринкові.

При цьому він не врахував вимоги наказів керівництва НААН щодо обов’язкової реалізації зерна за цінами, не нижчими за біржові, та не перевірив фактичну ринкову кон’юнктуру.

Унаслідок укладення таких угод і постачання продукції за заниженими цінами державна установа втратила майже 22 млн грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Загалом за цей період було реалізовано сільськогосподарської продукції на суму близько 90 млн грн, тоді як її ринкова вартість перевищувала 111 млн грн.

Отже неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, в особі наукової установи, що підпорядковується НААН.

Окрім цього, в межах розслідування іншого кримінального провадження цій же особі повідомлено про підозру за фактом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що фігурантом провадження умисно внесено неправдиві відомості до актів виконаних робіт та договорів підряду, зазначивши майже на 100 га більшу площу земельних угідь, внаслідок чого завищено витрати на їх обробіток, чим заподіяно збитки на суму 932 тис грн.

Особі вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.