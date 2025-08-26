Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Лише підрозділи ДСНС з початку повномасштабної війни розмінували понад 250 000 гектарів території нашої держави.

Клименко: у грудні запрацює Реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами
Фото: МВС

Глава МВС Ігор Клименко  в інтерв'ю «Єдиним новинам» повідомив, що вже в грудні запрацює Реєстр територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Як зазначає пресслужба відомства, спілкування знімальної групи з міністром внутрішніх справ відбулося у Черкасах, під час відпрацювань підрозділами ДСНС України. Ігор Клименко зазначив, що лише підрозділи ДСНС з початку повномасштабної війни розмінували понад 250 000 гектарів території нашої держави, вилучили і знищили 790 000 вибухонебезпечних предметів.

Окремо міністр наголосив, що зараз фахівці докладають максимум зусиль, щоб Реєстр територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами розпочав роботу, а з початку 2026 року був доступний для юридичних осіб. Після тестування та впровадження, доступ буде відкритий і для фізичних осіб, у яких є право власності, договір оренди тощо на визначену земельну ділянку.

Також міністр розповів про плани збільшити штат підрозділу водолазів-саперів ДСНС до 500 людей. Це один з складників екосистеми розмінування.

Клименко пояснив, що екосистему розмінування можна розбити на кілька рівнів: Офіс протимінної діяльності, Центр гуманітарного розмінування, сертифікація фахівців, підводне розмінування. Така система вже побудована і вона працює, зазначив міністр.
