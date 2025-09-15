МЗС: бутафорні вибори на краденій українській землі не допоможуть Росії узаконити окупацію

"Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на так звані "вибори", які Росія провела на тимчасово окупованій території.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

"Наголошуємо, що організація Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків", — ідеться у заяві.

У МЗС переконані, що союзники та партнери України, як і раніше, не визнаватимуть результати таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України, не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

"Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України", — додають у зовнішньополітичному відомстві.

У Міністерстві підтверджуєть, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких "виборів" на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях.

"Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію — крадене доведеться повертати", — резюмують у відомстві.