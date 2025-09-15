Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Українські ударні дрони-камікадзе дальністю 40+ км пройшли фінальні випробування

Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - вони доступні у виробництві та легко масштабуються. 

Українські ударні дрони-камікадзе дальністю 40+ км пройшли фінальні випробування
Оборонний кластер Brave1
Фото: Мінцифри

Оборонний кластер Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю ураження понад 40 км. Незабаром вироби будуть використовуватися на полі бою.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, здатні долати РЕБ, - це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту. Brave1 провів фінальні випробування таких рішень. Завдяки сприянню Brave1 і зворотному зв'язку від військових виробники змогли розробити максимально ефективні технології, які вже зовсім скоро використають на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - вони доступні у виробництві та легко масштабуються. 

Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів. Попереду - бойові випробування, і ми прискорюємо масове застосування ударних дронів-камікадзе на полі бою", - додав міністр. 

