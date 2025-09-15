Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - вони доступні у виробництві та легко масштабуються.

Оборонний кластер Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю ураження понад 40 км. Незабаром вироби будуть використовуватися на полі бою.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, здатні долати РЕБ, - це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту. Brave1 провів фінальні випробування таких рішень. Завдяки сприянню Brave1 і зворотному зв'язку від військових виробники змогли розробити максимально ефективні технології, які вже зовсім скоро використають на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - вони доступні у виробництві та легко масштабуються.

Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів. Попереду - бойові випробування, і ми прискорюємо масове застосування ударних дронів-камікадзе на полі бою", - додав міністр.

Фото: Мінцифри Оборонний кластер Brave1