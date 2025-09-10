Росія застосувала 458 ракет і дронів. Щонайменше 8 полетіли в Польщу

Цієї ночі Росія атакувала Україну 458 ракетами і дронами. Принаймні 8 безпілотників вийшли за межі кордону України в напрямку Польщі. Зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Для атаки росіяни застосували ракети наземного, повітряного, морського базування і дрони різних типів. У Повітряних силах повідомили, що це:

415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – “шахеди”

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл., акваторії Чорного моря;

1 балістична ракета "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької обл.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України”, – повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, ППО збила/подавлено 413 повітряних цілей:

386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", – додали Повітряні сили.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття атаки

Атака 10 вересня

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина.

У Хмельницькій області поранені 3 людини, пошкоджена швейна фабрика та інші об'єкти.

В Волинській області горіло підприємство.

В Рівненській працювала ППО.

В Житомирській загинула людина, ще одна поранена.

У Львові пошкоджено цивільний склад.