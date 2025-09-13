“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Вступ до ЄС: Тарас Качка заявив, що Україна до кінця вересня завершить скринінг

Для просування далі потрібні будуть рішення держав-членів Європейського Союзу.

Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка на полях щорічної зустрічі Yalta European Strategy у Києві заявив, що 30 вересня Україна та Європейська комісія мають офіційно завершити скринінгові зустрічі, які є етапом, який передує переговорам, передає “Європейська правда”. 

Качка зауважив, що технічно молдовський скринінг завершиться раніше, але це не означає розділення двох країн на шляху до вступу.

"30 вересня ми і Молдова повністю завершимо скринінг. Молдова – на пару днів раніше, суто через те, що з командами узгодили різні графіки, певні дні були зайняті", – пояснив він.

З пояснень віцепрем'єра виходить, що узгоджений графік дозволить уряду Молдови прозвітувати про завершення скринінгу до парламентських виборів, що відбудуться у Молдові 28 вересня.

"Вони завершують на тижні, що починається 22-го вересня, а ми – проводимо останній скринінг після 28-го. Загалом процес іде паралельно та ідентично: наприклад, тижні, що минув ми проходили 11-ту главу, вони йшли 12-ту. А на цьому тижні буде навпаки" – пояснив він.

Тарас Качка нагадав, що на цьому підготовчий процес не завершений. Орієнтовно за 4-5 тижнів або трохи довше після переговорів виходить скринінговий звіт, ще за пару тижнів Україна передає в Брюссель проєкт своєї переговорної позиції. Також Європейська комісія має передати Україні проєкт своєї переговорної позиції, але цей крок заблокований, доки не збереться консенсус держав-членів за відкриття кластерів, тобто доки Угорщина не зніме своє вето.

"У жовтні ми чекаємо звіт по четвертому кластеру (де є екологія, транспорт, енергетика); подамо переговорну позицію; звіт по п'ятому кластеру отримаємо десь на початку листопада, і подамо переговорну позицію по п'ятому кластеру. Все, для просування далі нам потрібні будуть рішення держав-членів Європейського Союзу", – розповів він про подальші плани.
