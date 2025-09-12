Шмигаль і Сікорський можливості співпраці для перехоплення російських дронів

Україна готова ділитися з союзниками досвідом боротьби з безпілотниками та обмінюватися технологіями.

Міністр оборони Денис Шмигаль під час зустрічі з делегацією на чолі з віцепрем’єр-міністром, главою МЗС Польщі Радославом Сікорським обговорив можливості співпраці для перехоплення повітряних цілей.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Основна увага – посилення оборонної співпраці для подолання спільних безпекових викликів. Росія обрала стратегію ескалації гібридної агресії, загрожуючи всім країнам Європи. Саме тому ми шукаємо спільні рішення, які підвищать обороноздатність як України, так і її європейських партнерів", — зазначив міністр.

Українська сторона передала делегації останні дані щодо навмисної атаки "Шахедами" проти Польщі цього тижня. Також сторони обговорили можливості співпраці для перехоплення повітряних цілей.

"Україна готова ділитися з союзниками досвідом боротьби з безпілотниками, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів, зокрема балістичних ракет", — додає Шмигаль.

Окремо обговорили застосування європейського механізму SAFE для розвитку оборонно-промислового комплексу країн.

Шмигаль імені українських воїнів подякував за послідовну та всебічну підтримку, яку Польща надає від початку російської агресії та подякував Сікорському за особисте лідерство у цьому питанні.