Посол подякував президенту за непохитну підтримку України та висловив сподівання на взаємовигідне партнерство.

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної Президентом України Володимиром Зеленським, Президенту Республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу.

Як зазначає пресслужба посольства, офіційна церемонія вручення вірчих грамот відбулася сьогодні, 12 вересня.

Під час свого виступу посол України подякував президенту Республіки Кіпр за непохитну підтримку України та висловив сподівання на взаємовигідне партнерство, яке ще більше зміцнить зв'язки між Україною та Кіпром.

Своєю чергою президент Республіки Кіпр наголосив на максимальній підтримці Нікосією Незалежності України та її євроінтеграційного курсу.