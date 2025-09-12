Глави МЗС Франції, Німеччини та Великобританії прокоментували ізраїльські удари по Досі

Міністри закордонних справ також закликали до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії виступили із заявою щодо ізраїльських ударів по Досі 9 вересня.

“Ми, міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії, засуджуємо удари Ізраїлю в Досі 9 вересня, які порушують суверенітет Катару та ризикують подальшою ескалацією в регіоні”, - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що дії Ізраїлю становлять серйозну загрозу для досягнення угоди, яка б забезпечила звільнення всіх заручників, що залишилися, та поклала край війні в Газі.

Також глави зовнішньополітичних відомств висловили солідарність з Катаром та підтримали “життєво важливу роль”, яку той продовжує відігравати в посередницьких зусиллях між Ізраїлем та ХАМАС, разом з Єгиптом та США.

Крім того міністри закликали до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа, і водночас засудили “жахливі злочини, скоєні ХАМАС, терористичним рухом, який повинен негайно та беззастережно звільнити заручників, яких він утримує, бути роззброєним та назавжди виключеним з управління Сектором Газа”.