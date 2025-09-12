Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Глави МЗС Франції, Німеччини та Великобританії прокоментували ізраїльські удари по Досі

Міністри закордонних справ також закликали до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа.

Глави МЗС Франції, Німеччини та Великобританії прокоментували ізраїльські удари по Досі
МЗС Великобританії
Фото: МЗС Великобританії

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії виступили із заявою щодо ізраїльських ударів по Досі 9 вересня.

“Ми, міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії, засуджуємо удари Ізраїлю в Досі 9 вересня, які порушують суверенітет Катару та ризикують подальшою ескалацією в регіоні”, - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що дії Ізраїлю становлять серйозну загрозу для досягнення угоди, яка б забезпечила звільнення всіх заручників, що залишилися, та поклала край війні в Газі

Також глави зовнішньополітичних відомств висловили солідарність з Катаром та підтримали “життєво важливу роль”, яку той продовжує відігравати в посередницьких зусиллях між Ізраїлем та ХАМАС, разом з Єгиптом та США. 

Крім того міністри закликали до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа, і водночас засудили “жахливі злочини, скоєні ХАМАС, терористичним рухом, який повинен негайно та беззастережно звільнити заручників, яких він утримує, бути роззброєним та назавжди виключеним з управління Сектором Газа”.

  • 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.

  • Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це «боягузливе» порушення міжнародного права.
