Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з Сікорським євроінтеграцію України та спільну протидію російським дронам

Cторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів  межах оборонної ініціативи SAFE.

Зеленський обговорив з Сікорським євроінтеграцію України та спільну протидію російським дронам
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у межах щорічної зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

Про це повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський і Радослав Сікорський обговорили напад Росії дронами на Польщу в ніч на 10 вересня. Глава держави наголосив, що Україна готова допомогти з протидією російським дронам, побудовою системи захисту, а також навчанням польських військових.

"Зараз складні дні. Завжди складні протягом війни для України. А тепер є виклики для Польщі. Ми вдячні, що ви тут і підтримуєте нас. Мав розмову з Прем’єр-міністром Туском та іншими лідерами. Ми близькі сусіди. Ми вдячні за вашу допомогу й підтримку із самого початку війни. І з нашого боку ми готові допомогти – поділитись нашим досвідом. Ми відкриті до цього", – зазначив Президент.

Під час зустрічі також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.

Cторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE. Польща зацікавлена в цьому та готова до такої співпраці.

Окрему увагу приділили членству України у Європейському Союзі. Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies