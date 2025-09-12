Зеленський обговорив з Сікорським євроінтеграцію України та спільну протидію російським дронам

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у межах щорічної зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

Про це повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський і Радослав Сікорський обговорили напад Росії дронами на Польщу в ніч на 10 вересня. Глава держави наголосив, що Україна готова допомогти з протидією російським дронам, побудовою системи захисту, а також навчанням польських військових.

"Зараз складні дні. Завжди складні протягом війни для України. А тепер є виклики для Польщі. Ми вдячні, що ви тут і підтримуєте нас. Мав розмову з Прем’єр-міністром Туском та іншими лідерами. Ми близькі сусіди. Ми вдячні за вашу допомогу й підтримку із самого початку війни. І з нашого боку ми готові допомогти – поділитись нашим досвідом. Ми відкриті до цього", – зазначив Президент.

Під час зустрічі також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.

Cторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE. Польща зацікавлена в цьому та готова до такої співпраці.

Окрему увагу приділили членству України у Європейському Союзі. Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.