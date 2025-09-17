Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Запоріжжі горіла Хортиця: ДСНС залучила техніку

Пожежу вдалося локалізувати.

Пожежа на острові Хортиця
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про масштабну пожежу на острові Хортиця у Запоріжжі. 

Сталося займання лісової підстилки, сухої трави та чагарників. Через рельєф самого острова, сильний вітер та спеку робота пожежників, зокрема проїзд спеціальної техніки, була ускладнена.

Зрештою вогонь вдалося локалізувати на площі близько 4,5 гектарів. До реагування було залучено 40 рятувальників, 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили комунального підприємства "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.
