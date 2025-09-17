У Запоріжжі горіла Хортиця: ДСНС залучила техніку

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про масштабну пожежу на острові Хортиця у Запоріжжі.

Сталося займання лісової підстилки, сухої трави та чагарників. Через рельєф самого острова, сильний вітер та спеку робота пожежників, зокрема проїзд спеціальної техніки, була ускладнена.

Зрештою вогонь вдалося локалізувати на площі близько 4,5 гектарів. До реагування було залучено 40 рятувальників, 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили комунального підприємства "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.