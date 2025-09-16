В Умані запускають нову систему сплати туристичного збору для паломників

15 серпня в Умані Черкаської області запустили нову систему сплати туристичного збору для туристів-паломників.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.

“Відтепер паломники зможуть завчасно сплатити туристичний збір через банківський ресурс за посиланням на офіційному сайті Уманської міської ради. Кошти надходитимуть безпосередньо на рахунок КП “Комунальник”, визначеного податковим агентом”, - йдеться у повідомленні.

Після оплати паломник отримує квитанцію з QR-кодом, що дозволяє працівникам КП “Комунальна варта” перевірити сплату збору.

Також передбачена оплата на місці через термінали самообслуговування.

Іноземні туристи та паломники повинні сплатити в Умані туристичний збір у розмірі 5% від мінімальної заробітної плати, що становить 400 гривень за добу з однієї особи, якщо вони проживають у готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи будь-яких інших об’єктах для тимчасового проживання.

У Державному агентстві розвитку туризму України нагадали, що щороку на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана до Умані приїжджає близько 40 тисяч хасидів-паломників з різних країн.