На Харківщину унаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей

Двоє людей постраждали 16 вересня унаслідок російських обстрілів Харківщини.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Так, близько 10:00 російський FPV-дрон атакував Купʼянськ: 63-річний чоловік отримав вибухове поранення.
Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по селі Осиново Купʼянського району поранений був 82-річний чоловік.
Крім того, обстріли пошкодили житлові будівлі, господарські споруди, постраждала і непрацююча лабораторія.
- Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 постраждали.