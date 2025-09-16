Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
На Харківщину унаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей

Також пошкоджені будівлі.

На Харківщину унаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей
наслідки російських обстрілів Харківщини 16 вересня 2025 року

Двоє людей постраждали 16 вересня унаслідок російських обстрілів Харківщини.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Так, близько 10:00 російський FPV-дрон атакував Купʼянськ: 63-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по селі Осиново Купʼянського району поранений був 82-річний чоловік.

Крім того, обстріли пошкодили житлові будівлі, господарські споруди, постраждала і непрацююча лабораторія.
