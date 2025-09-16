На Харківщину унаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей

Крім того, обстріли пошкодили житлові будівлі, господарські споруди, постраждала і непрацююча лабораторія.

Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по селі Осиново Купʼянського району поранений був 82-річний чоловік.

Так, близько 10:00 російський FPV-дрон атакував Купʼянськ: 63-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

