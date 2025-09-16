​Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, є загиблий і постраждалі

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У місті Куп'янськ загинув 62-річний чоловік; у селищі Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у селищі Березівка Шевченківської громади постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка.

Також до медиків звернулися 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень у Куп'янську 14 вересня.

Росіяни атакували Харківщину трьома КАБами, двома "шахедами", запустили 5 fpv-дронів і 5 безпілотників інших типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), електромережі (с. Сподобівка), автомобіль (с. Березівка), 2 господарчі споруди (с. Новомиколаївка, сел. Великий Бурлук); в Ізюмському районі пошкоджено електромережі, автомобіль, 4 автомобілі комунального підприємства (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка).