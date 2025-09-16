​Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, є загиблий і постраждалі

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, є загиблий і постраждалі

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали. 

​Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, є загиблий і постраждалі
На фото с. Тимофіївка
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У місті Куп'янськ загинув 62-річний чоловік; у селищі Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у селищі Березівка Шевченківської громади постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка.

Також до медиків звернулися 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень у Куп'янську 14 вересня.

Росіяни атакували Харківщину трьома КАБами, двома "шахедами", запустили 5 fpv-дронів і 5 безпілотників інших типів. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), електромережі (с. Сподобівка), автомобіль (с. Березівка), 2 господарчі споруди (с. Новомиколаївка, сел. Великий Бурлук); в Ізюмському районі пошкоджено електромережі, автомобіль, 4 автомобілі комунального підприємства (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies