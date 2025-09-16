Росія відкидає можливості закінчити війну і перебудовується так, аби в будь-який момент атакувати того чи іншого противника. Аби це зупинити, потрібні санкції.
На цьому наголоси Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 16 вересня.
«Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю», - наголосив Зеленський.
Президент сказав, що «щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну – припинити вогонь і реально говорити про мир» попри всі зусилля, зокрема, США.
«Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки Росії. І ми розраховуємо, що світ зробить із цього висновки», - наголосив Зеленський.
Глава держави згадав про дронову атаку РФ на Польщу і зазначив, що ця держава є «надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи».
- Нещодавно оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що під час атаки Росії на цілі, розташовані в Україні, відбулося "неодноразове порушення польського повітряного простору безпілотниками". За уточненими даними, знайшли рештки 16 дронів.
- Тим часом польський уряд цього року підвищує фінансування кібербезпеки до рекордних 1 млрд євро на тлі посилення російських кібератак проти лікарень та міських систем водопостачання.
- Щодо санкцій, то ЄС має схвалити 19-ий пакет обмежувальних заходів, а президента США Трамп заявив, що введе санкції лише тоді, коли це зроблять усі країни НАТО і відмовляться від російських енергоносіїв.