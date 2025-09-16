МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Російські хакери атакують лікарні та системи водопостачання в Польщі, - Financial Times

Країна щодня стикається з 20-50 спробами пошкодити критичну інфраструктуру.

Російські хакери атакують лікарні та системи водопостачання в Польщі, - Financial Times
Ілюстративне фото
Фото: ANSA

Польський уряд цього року підвищує фінансування кібербезпеки до рекордних 1 млрд євро на тлі посилення російських кібератак проти лікарень та міських систем водопостачання.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на заступника міністра цифровізації Даріуша Стандерського. 

За його словами, Польща щодня стикається з 20-50 спробами пошкодити критичну інфраструктуру, більшість з яких відбиваються. Однак, кілька кібератак, переважно спрямованих на лікарні, були успішними. Деякі з них навіть змусили медзаклади призупинити роботу на кілька годин. Хакерам також вдалося отримати медичні дані.

Минулого місяця російські хакери намагалися перекрити водопостачання великого міста. Це була одна з найбільших кібератак з часів повномасштабного вторгнення Росії.

Де саме сталася ця атака, Стандерський не уточнив, посилаючись на безпеку, але зазначив, що це було "в одному з 10 найбільших міст Польщі". Зловмисникам вдалося проникнути в ІТ-мережу об'єкта, але їх зупинили, перш ніж вони встигли перекрити крани для мешканців міста. 

Згідно з останнім законопроєктом про видатки, бюджет на кібербезпеку зріс із 600 млн євро у 2024 році до 1 млрд євро. Польський уряд цього місяця також виділяє додаткові 80 млн євро на зміцнення кіберзахисту систем управління водопостачанням у межах ширшої програми захисту громадської інфраструктури, зокрема мереж, якими користуються 2400 місцевих адміністрацій. 

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський також додав, що Варшава стикається із зростаючою загрозою з боку російського ексклава Калінінграда, який став центром глушіння GPS для літаків, що пролітають над регіоном. За останній рік зафіксували близько 30 випадків таких перешкод у межах невеликого радіусу від Калінінграда.

При цьому він зазначив, що Росія, ймовірно, не націлюється на конкретні літаки, а прагне загального порушення авіасполучення.
Теми: , , , ,
