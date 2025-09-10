За ексголову Хмельницької МСЕК не вносили заставу

За колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу ніхто не вносив заставу у розмірі 20 млн грн.
Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис, передає «Інтерфакс-Україна».
Минулого тижня ВАКС змінив запобіжний захід Крупі: замість тримання під вартою визначив заставу та зобов’язав її виконувати низку процесуальних обов’язків до 4 листопада. Однак п’ятиденний строк на внесення коштів сплив 9 вересня, сума так і не була сплачена, а Крупа вийшла на волю.
У суді уточнили, що задовольнили клопотання детективів НАБУ, погоджене САП. Там нагадали: за Кримінальним процесуальним кодексом сукупний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців у справах щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів. На цей час Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців.
Справа Тетяни Крупи
- 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.
- У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
- Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
- 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. Згодом заставу зменшували ще декілька разів.