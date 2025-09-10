За ексголову Хмельницької МСЕК не вносили заставу

За колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу ніхто не вносив заставу у розмірі 20 млн грн.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис, передає «Інтерфакс-Україна».

Минулого тижня ВАКС змінив запобіжний захід Крупі: замість тримання під вартою визначив заставу та зобов’язав її виконувати низку процесуальних обов’язків до 4 листопада. Однак п’ятиденний строк на внесення коштів сплив 9 вересня, сума так і не була сплачена, а Крупа вийшла на волю.

У суді уточнили, що задовольнили клопотання детективів НАБУ, погоджене САП. Там нагадали: за Кримінальним процесуальним кодексом сукупний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців у справах щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів. На цей час Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців.

