Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

За ексголову Хмельницької МСЕК не вносили заставу

При цьому термін, призначений судом, закінчився.

За ексголову Хмельницької МСЕК не вносили заставу
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

За колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу ніхто не вносив заставу у розмірі 20 млн грн. 

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис, передає «Інтерфакс-Україна».

Минулого тижня ВАКС змінив запобіжний захід Крупі: замість тримання під вартою визначив заставу та зобов’язав її виконувати низку процесуальних обов’язків до 4 листопада. Однак п’ятиденний строк на внесення коштів сплив 9 вересня, сума так і не була сплачена, а Крупа вийшла на волю.

У суді уточнили, що задовольнили клопотання детективів НАБУ, погоджене САП. Там нагадали: за Кримінальним процесуальним кодексом сукупний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців у справах щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів. На цей час Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців.

Справа Тетяни Крупи

  • 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. 
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
  • 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. Згодом заставу зменшували ще декілька разів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies