Загалом за добу росіяни 46 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 948 людей, у тому числі 88 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 14 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецького ОВА Вадим Філашкін.

“За 15 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 вересня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Святогорівці — приватний будинок і крамницю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж, автобус і автівку. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці поранено 9 людей, 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено; в Олексієво-Дружківці поранено 2 людини. В Іллінівці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 15 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, аптеку, 6 гаражів і 3 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Різниківці поранено людину.