Генштаб підтвердив ураження пунктів управління російських військ на Донеччині 8 вересня

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив ураження пунктів управління російських військ на Донеччині 8 вересня

Були уражені командні пункти угруповання "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Вони діють на Покровському напрямку. 

Генштаб підтвердив ураження пунктів управління російських військ на Донеччині 8 вересня
Фото: Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження пунктів управління російських військ на тимчасово окупованій Донеччині 8 вересня. 

Про це повідомляє Генштаб. 

"Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування", - йдеться в повідомленні. 

Військові нагадали, що 8 вересня Сили оборони завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ. Так, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку. 

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони Росії Андрій Блоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені. 

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ. Сили оборони продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити Росію припинити загарбницьку війну", - йдеться в повідомленні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies