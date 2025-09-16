Генштаб підтвердив ураження пунктів управління російських військ на Донеччині 8 вересня

Були уражені командні пункти угруповання "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Вони діють на Покровському напрямку.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження пунктів управління російських військ на тимчасово окупованій Донеччині 8 вересня.

Про це повідомляє Генштаб.

"Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування", - йдеться в повідомленні.

Військові нагадали, що 8 вересня Сили оборони завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ. Так, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони Росії Андрій Блоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ. Сили оборони продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити Росію припинити загарбницьку війну", - йдеться в повідомленні.