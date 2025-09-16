Українець, підозрюваний у диверсії на «Північному потоці», оскаржить екстрадицію до Німеччини

Громадянин України, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі, планує оскаржити свою екстрадицію до Німеччини у Верховному суді Італії, пише Reuters.

Чоловіка затримали минулого місяця поблизу італійського міста Ріміні за європейським ордером у справі вибухів 2022 року. Внаслідок цих інцидентів були виведені з ладу газопроводи, що постачали російський газ до Німеччини.

Апеляційний суд у Болоньї схвалив відправити затриманого німецьким правоохоронцям. Однак захист заявив, що оскаржить це рішення у Касаційному суді Італії.

Вибухи на газопроводах, які як Москва, так і Захід називають диверсією, значно скоротили постачання російського газу до Європи. Інциденти спричинили енергетичну кризу на континенті. Жодна сторона не взяла на себе відповідальність за атаки, а Україна заперечує причетність.

Німецька прокуратура повідомила, що підозрюваний разом із групою осіб встановлював вибухові пристрої на газопроводах поблизу данського острова у Балтійському морі.

Адвокат захисту уточнив, що слухання у суді заплановане на 17 вересня. Феміда розгляне клопотання про скасування ордеру на арешт, оскільки він був перекладений англійською замість рідної мови підозрюваного.

Українцю інкримінують змову для організації вибуху, диверсії та руйнування важливих об’єктів.

Що відомо про підрив “Північних потоків”