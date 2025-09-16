Українець, підозрюваний у диверсії на «Північному потоці», оскаржить екстрадицію до Німеччини

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Українець, підозрюваний у диверсії на «Північному потоці», оскаржить екстрадицію до Німеччини

Слухання у суді заплановане на 17 вересня.

Українець, підозрюваний у диверсії на «Північному потоці», оскаржить екстрадицію до Німеччини
вибухи на "Північному потоці"
Фото: ceskatelevize.cz

Громадянин України, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі, планує оскаржити свою екстрадицію до Німеччини у Верховному суді Італії, пише Reuters.

Чоловіка затримали минулого місяця поблизу італійського міста Ріміні за європейським ордером у справі вибухів 2022 року. Внаслідок цих інцидентів були виведені з ладу газопроводи, що постачали російський газ до Німеччини.

Апеляційний суд у Болоньї схвалив відправити затриманого німецьким правоохоронцям. Однак захист заявив, що оскаржить це рішення у Касаційному суді Італії.

Вибухи на газопроводах, які як Москва, так і Захід називають диверсією, значно скоротили постачання російського газу до Європи. Інциденти спричинили енергетичну кризу на континенті. Жодна сторона не взяла на себе відповідальність за атаки, а Україна заперечує причетність.

Німецька прокуратура повідомила, що підозрюваний разом із групою осіб встановлював вибухові пристрої на газопроводах поблизу данського острова у Балтійському морі.

Адвокат захисту уточнив, що слухання у суді заплановане на 17 вересня. Феміда розгляне клопотання про скасування ордеру на арешт, оскільки він був перекладений англійською замість рідної мови підозрюваного.

Українцю інкримінують змову для організації вибуху, диверсії та руйнування важливих об’єктів. 

Що відомо про підрив “Північних потоків” 

  • Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними. Український президент заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню. 
  • У листопаді 2023 року Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський
  • У листопаді 2024 року Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві “Північних потоків”. Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies