ЗМІ: канадська міністерка Фріланд стане спеціальною представницею з питань України

Міністерка транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд залишає посаду в уряді, щоб зосередитися на представницькій роботі у відносинах з Україною, пише CBC із посиланням на джерела.

За даним співрозмовників медіа, депутатка парламенту від Торонто може зробити офіційну заяву 16 вересня.

Обов’язки Фріланд перерозподілять: питаннями внутрішньої торгівлі опікуватиметься міністр торгівлі Канади та США Домінік Леблан, а сферу транспорту візьме на себе лідер уряду в Палаті громад Стів Маккіннон.

Фріланд — давня соратниця експрем’єр-міністра Джастіна Трюдо та відома у Канаді своїм українським походженням.

Хто така Христя Фріланд

Уперше її обрали членом парламенту в Торонто-центрі в липні 2013 року. У жовтні 2015 вона стала членом парламенту в Університеті Розедейл, а в жовтні 2019 року її переобрали.

З 2015 по 2017 рік Фріланд займала посаду міністра міжнародної торгівлі Канади, контролюючи успішні переговори щодо угоди Канади про вільну торгівлю з Європейським Союзом CETA.