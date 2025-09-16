ЗМІ: канадська міністерка Фріланд стане спеціальною представницею з питань України

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

ЗМІ: канадська міністерка Фріланд стане спеціальною представницею з питань України

Обов’язки Фріланд перерозподілять між двома іншими міністрами.

ЗМІ: канадська міністерка Фріланд стане спеціальною представницею з питань України
Христя Фріланд
Фото: Христя Фріланд

Міністерка транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд залишає посаду в уряді, щоб зосередитися на представницькій роботі у відносинах з Україною, пише CBC із посиланням на джерела.

За даним співрозмовників медіа, депутатка парламенту від Торонто може зробити офіційну заяву 16 вересня.

Обов’язки Фріланд перерозподілять: питаннями внутрішньої торгівлі опікуватиметься міністр торгівлі Канади та США Домінік Леблан, а сферу транспорту візьме на себе лідер уряду в Палаті громад Стів Маккіннон.

Фріланд — давня соратниця експрем’єр-міністра Джастіна Трюдо та відома у Канаді своїм українським походженням.

Хто така Христя Фріланд

  • Уперше її обрали членом парламенту в Торонто-центрі в липні 2013 року. У жовтні 2015 вона стала членом парламенту в Університеті Розедейл, а в жовтні 2019 року її переобрали.
  • З 2015 по 2017 рік Фріланд займала посаду міністра міжнародної торгівлі Канади, контролюючи успішні переговори щодо угоди Канади про вільну торгівлю з Європейським Союзом CETA.
  • Фріланд здобула освіту в Гарвардському і Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами. З чоловіком і трьома дітьми живе в Торонто. Народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies