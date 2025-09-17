ДПСУ: ​Батько вбитої у США українки Заруцької прибув до США, аби попрощатися з донькою

Інформація про те, що батька вбитої у США українки Ірини Заруцької не пустили на похорон, не відповідає дійсності. Він уже прибув до США.
Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Дійсно, ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірині Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - зазначив Демченко.
Він розповів, що чоловіку надали допомогу з оформлення необхідних документів для в'їзду в країну слідування.
"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - додав Демченко.
Він висловив слова співчуття рідним та закликав використовувати і поширювати лише перевірену інформацію.
- 23-річна Ірина Заруцька приїхала до США як біженка в пошуках безпечного місця. Вона була вбита наприкінці серпня в поїзді на залізничній станції в місті Шарлотт. Її вбив 34-річний безпритульний Декарлос Браун. Це зафіксувала камера відеоспостереження.
- Президент США Дональд Трамп засудив убивство українки.
- За судовими документами, Браун уже був заарештований кілька разів в період з 2011 року за звинуваченнями в крадіжці, грабежі з використанням зброї та погрозах. Цього разу генеральний прокурор США Пам Бонді заявила, що добиватимуться для вбивці довічного ув'язнення або смертної кари.