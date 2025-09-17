ДПСУ: ​Батько вбитої у США українки Заруцької прибув до США, аби попрощатися з донькою

Інформація про те, що батька вбитої у США українки Ірини Заруцької не пустили на похорон, не відповідає дійсності. Він уже прибув до США.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Дійсно, ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірині Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - зазначив Демченко.

Він розповів, що чоловіку надали допомогу з оформлення необхідних документів для в'їзду в країну слідування.

"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - додав Демченко.

Він висловив слова співчуття рідним та закликав використовувати і поширювати лише перевірену інформацію.