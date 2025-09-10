Назвіть її ім’я. Як вбивство 23-річної української біженки стало темою номер один у США

Однак не варто шукати у всьому цьому інформаційному галасі співчуття до людини, яка шукала прихистку у США від російської агресії — її історія просто стала дуже зручним приводом, щоб просувати улюблені наративи американських правих щодо расової злочинності, атакувати демократів з їх “розмаїттям” та мейнстрімні медіа, які справді спочатку проігнорували резонансний злочин. А також, щоб переключити увагу адептів MAGA, витіснивши, наприклад, скандальну історію з так званими “файлами Епштейна”.

Про Заруцьку говорять президент і віцепрезидент США. Про неї пишуть практично всі впливові коментатори світу MAGA, в тому числі ті, що роками виступали проти допомоги Україні. Генеральний прокурор бере розслідування її вбивства під особистий контроль, конгресмени збирають підписи за звільнення судді, яка раніше залишила на волі її вбивцю. Ілон Маск впродовж останніх днів пише і репостить про Заруцьку приблизно кілька разів на годину, а його колега, технологічний підприємець, пропонує півмільйона доларів на створення муралів з її зображенням у великих містах США.

22 серпня молода українка Ірина Заруцька стала жертвою неспровокованого нападу злочинця-рецидивіста. Через кілька тижнів, на початку вересня її смерть несподівано стала темою номер один для правого табору США.

Що сталося

22 серпня 23 річна Ірина Заруцька сіла у вагон швидкісного трамваю Lynx Blue Line у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, повертаючись з роботи. Заруцька приїхала до США у 2022 році з матір'ю, сестрою та братом, у Шарлотті дівчина працювала у піцерії та навчалася у громадському коледжі Роуен-Кабаррус.

Фото: Скрин відео Ірина Заруцька за кілька хвилин до нападу

Вона була в навушниках AirPods і щось розглядала на екрані свого телефона. Приблизно через чотири хвилини чорний чоловік, що сидів позаду неї, витяг складного ножа, підвівся і завдав їх щонайменше трьох ножових поранень. Все це зафіксувала камера відеоспостереження.

Фото: скрин відео Нападник витягає складений ніж

Фото: скрин відео Нападник завдає удару

Інші камери трамваю згодом зафіксували, як нападник блукає вагонами, залишаючи за собою чимало крові, що капала з його ножа.

Фото: скрин відео

Один з пасажирів намагався надати допомогу постраждалій, однак марно: від отриманих поранень Ірина померла на місці. Нападника згодом затримала поліція.

Вбивство, якого не мало бути

Особу вбивці встановили одразу — чоловік мав понад десять судимостей і, власне кажучи, в принципі не мав би перебувати на волі. 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого поліція Північної Кароліни арештовувала щонайменше 14 разів починаючи з 2007 року за напади, крадіжки і збройні пограбування. Ще у 2014 році він скоїв збройне пограбування і відсидів за нього шість років. Через п'ять місяців після виходу на волю його знову заарештували за напад на власну сестру.

Востаннє Брауна заарештовували у січні 2025 році, проте суддя звільнила його під письмове зобов’язання з'явитися до суду. Його власна мати розповіла місцевому телеканалу, що син хворий на шизофренію, а за кілька днів до вбивства вона віддала його до притулку для бездомних через те, що він поводився агресивно.

Вибух в Х

Після інциденту в Lynx Blue Line мер Шарлотти Ві Лайлз опублікувала стриману заяву, закликавши до співчуття до людей з психічними захворюваннями. Проте згодом вона розкритикувала місцеві суди через те, що вони дозволяють таким, як Браун, знаходитися на волі.

“Це був трагічний провал судів та магістратів. Наші поліцейські заарештовують людей лише для того, щоб їх швидко звільнити, що підриває нашу здатність захищати нашу громаду та забезпечувати безпеку”, – написала вона на X.

Історія про вбивство громадянки України мала всі шанси загубитися у бурхливому потоці кримінальних новин у США, проте на початку вересня її почали дуже активно обговорювати праві коментатори з мільйонами підписників. У специфічному ключі: мовляв, демократи та мейнстрімні медіа свідомо замовчують вбивство молодої білої жінки чорним чоловіком, якого до того ж відпустила на волю чорна суддя.

The judge who released Decarlos Brown Jr, murderer of Iryna Zarutska, was Magistrate Judge Teresa Stokes.



She freed Brown in January 2025, approximately seven months before the fatal stabbing on August 22, 2025.



She did not attend law school, she did not have to pass the bar,… pic.twitter.com/AxDpUim9qv — Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) September 10, 2025

“Назвіть її ім’я!”, — закликали консервативні лідери думок, публікуючи скріншоти з The New York Times та Associated Press з нульовим результатом пошуку по прізвищу Заруцька.

Фото: ілюстрація з соцмереж

“Причина мовчання ЗМІ — расова, — написав правий подкастер Дінеш Д'Суза (5,2 млн підписників). — Якби вбивця був білим, це б висвітлювали. Звичайно, якби білий нападник убив чорношкіру жертву, то це було б на перших шпальтах газет усюди”.

До кампанії одразу підключився Ілон Маск , який за останні кілька днів опублікував та репостнув на свою гігантську аудиторію (225,5 млн підписників на X) десятки твітів у дусі теорій змови щодо вбивства Ірини. Маск також порівняв реакцію медіа на вбивство Джорджа Флойда у 2020 році з висвітленням вбивства Заруцької.

Мільярдер також перепостив публікацію про те, що The New York Times, пишучи про злочин, називала убивцю “Чорний чоловік” (з великої літери), а про жертву “біла жінка” (з маленької). Хоч про таке написання — Black (з великої літери) і white (з малої) — в The New York Times оголосили ще у 2020 році, пояснюючи це тим, що це позначає людей і культури африканського походження, “бо це найточніше відображає спільну історію, ідентичність та повагу”. Такої ж політики дотримується і Associated Press.

NEW YORK TIMES RACIAL HIERARCHY: Crime against Iryna Zarutska was committed by a capital "B" Black man against a lowercase "w" white woman.



You are a second-class citizen. pic.twitter.com/FfviZd3uzW — Douglass Mackey (@DougMackeyCase) September 9, 2025

Далі історію помітили консервативні видання та телеканали.

“Жахливе відео вбивства української біженки Ірини Заруцької у поїзді в Шарлотті зустріли оглушливою тишею лідери Демократичної партії та медіа”, — написала впливова консервативна The New York Post 7 вересня.

8 вересня про Заруцьку запитали Дональда Трампа і з того моменту президент США неодноразово повертався до цієї теми.

“Кров цієї невинної жінки буквально стікає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати до в'язниці поганих людей, включаючи колишнього опального губернатора та «сенатора-початківця» Роя Купера”, — написав Дональд Трамп на Truth Social, згадавши колишнього губернатора Північної Кароліни, який зараз балотується в Сенат від Демократичної партії.

Президент США також записав відео з Овального кабінету, заявивши: “Її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів. Ми не можемо дозволити злочинним елементам і надалі поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють”.

Фото: скрин відео Дональд Трамп демонструє фото Ірини Заруцької та її убивці

Того ж дня Білий дім у офіційній заяві звинуватив демократичну владу Північної Кароліни у поблажливому ставленні до злочинності.

“Це кульмінація того, що політики, прокурори та судді-демократи надають пріоритет “пробудженим” програмам, які не захищають своїх громадян, коли вони найбільше цього потребують”, — йшлося у заяві Білого дому.

9 вересня генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що окрім звинувачення, висунутого штатом, Брауна притягнуть до федеральної відповідальності за скоєння діяння, що спричинило смерть у системі громадського транспорту. “Ми будемо домагатися максимального покарання за цей непрощенний злочин, і він більше ніколи не побачить світла дня як вільна людина”, — написала вона на X. Федеральне звинувачення за подібні злочини передбачає довічне ув'язнення або смертну кару.

Директор ФБР Каш Патель у свою чергу зазначив, що бюро “негайно одразу ж поспішило допомогти в цьому розслідуванні, щоб забезпечити правосуддя та те, щоб злочинця більше ніколи не звільнили з в'язниці, щоб він вбивав”.

Тему, звісно, підхопили й інші республіканці, зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер нижньої палати Майк Джонсон. Надто вже вдала вийшла історія, яка навряд чи залишає когось байдужим: молода, приваблива білявка стала жертвою чорного рецидивіста, який мав би перебувати і за гратами, і в ізоляції. Але знаходився на свободі, через свідому політику демократів, як стверджують республіканці.

Фото: з соцмереж Колаж з фото Ірин Заруцької та 14 фото її убивці під час попередніх арештів

До того ж, історія вбивства Заруцької грає на руку президентові США в його намірах використовувати Національну гвардію для наведення ладу у містах, де на думку Дональда Трампа лютує вулична злочинність (і де керують демократи). І якщо зовсім занурюватися у нетрі конспірології, то вона (тама) вдало відволікає увагу адептів MAGA від незручної для Білого дому теми “файлів Епштейна”.

Ще одна важлива для правих грань цієї трагічної історії — можливість вкотре дискредитувати нелояльні медіа, звинувативши їх у замовчуванні.

“Де обурення основних ЗМІ цією жахливою трагедією?”, — запитав Дональд Трамп у своєму дописі Truth Social.

“Мабуть, найганебніше те, що ЗМІ, багато представників цієї аудиторії, спочатку вирішили, що про її вбивство не варто було висвітлювати, оскільки воно не відповідає бажаному наративу”, — заявила на брифінгу речниця Білого Дому Керолайн Лівітт.

🚨BREAKING: Karoline Leavitt just spoke for over 5-minutes about the horrific murder of Iryna Zarutska:



She finished it off by DECIMATING legacy media.



"Perhaps most shamefully of all is the media, many outlets in this room, decided that her murder was not worth reporting on… pic.twitter.com/duR0ZB1GUm — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 9, 2025

“Основні ЗМІ опустилися до НОВОГО НИЗЬКОГО РІВНЯ! Єдиний спосіб, яким вони змогли змусити себе висвітлити трагічну втрату невинного життя, — це критикувати республіканців за те, що вони підкреслили провали демократів, які призвели до цього злочину, — написав на X Майк Джонсон. — Упродовж багатьох років демократи ставили ЗЛОЧИНЦІВ вище за безпеку американського народу і ось який сумний результат”.

***Смерть Ірини Заруцької, на жаль, стала елементом політичної боротьби у США, у якій реальне співчуття й пам’ять про людину, яка втікала від страшної війни, проте була жорстоко вбита у мирному місті, відсунуті на другий чи навіть третій план. Її ім’я ще довго звучатиме в соцмережевих баталіях і на виборчих мітингах — як ще один символ ідеологічної війни, де людська трагедія використовується виключно як доказ чиєїсь правоти.