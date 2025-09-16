Трамп розпочинає візит до Британії: серед головних тем – Україна

Очікується, що він та британський лідер обговорять можливість спільних санкцій проти Росії.

Президент США Дональд Трамп з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером під час прес-конференції в Білому домі, 27 лютого

Американський президент Дональд Трамп сьогодні розпочинає візит до Великої Британії, і однією з головних тем для обговорення стане Україна. Очікується, що він та прем'єр-міністр Кір Стармер обговорять застосування так званих вторинних санкцій проти країн, що продовжують купувати російські нафту і газ, пише The Times.

Минулого тижня США закликали європейські країни вжити нових санкцій проти найбільших покупців енергоресурсів росіян – Індію та Китаю. Однак Британія нещодавно уклала з Індією торговельну угоду, тож навряд захоче одразу вживати санкцій проти неї.

"Обговорення, ймовірно, будуть зосереджені на тому, чи можна узгодити пакет спільних санкцій. Очікується, що обидва лідери також обговорять постачання зброї до України на тлі стабільного прогресу Росії на полі бою та необхідність поставити президента Зеленського в максимально сильну позицію перед будь-якими переговорами", – пише газета.

Окрім України, ліери США і Британії, як очікується, обговорять війну в Смузі Гази і британського посла у США Мандельсона, чий підпис виявили в книзі привітань торговця людьми Джеффрі Епштейна. Йтиметься, імовірно, і про торгівлю між країнами та розвиток цифрової співпраці.