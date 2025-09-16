Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Апеляційний суд відхилив спробу Трампа усунути з посади членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук

Очікується, що адміністрація Трампа швидко звернеться до Верховного суду в останній спробі усунути Кук.

Апеляційний суд відхилив спробу Трампа усунути з посади членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук
Ліза Кук
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд постановив, що Ліза Кук може залишатися членкинею Ради керівників Федеральної резервної системи США, відкинувши спроби президента Дональда Трампа усунути її безпосередньо перед ключовим голосуванням щодо відсоткових ставок.

Про це повідомляють Euronews.

Очікується, що адміністрація Трампа швидко звернеться до Верховного суду в останній спробі усунути Кук. Наступне дводенне засідання ФРС для розгляду наступного кроку щодо процентної ставки розпочнеться сьогодні вранці. 

А позов Кук, метою якого є назавжди заблокувати її звільнення, все ще має пройти через суди.

Видання зазначає, що кампанія Білого дому з усунення Кук є безпрецедентною спробу змінити керівну раду ФРС, що складається з семи членів, яка була створена як незалежний від політики орган. Жоден президент не звільняв чинного голову ФРС за 112-річну історію агентства.

Додамо, республіканці Сенату в понеділок підтвердили кандидатуру Стівена Мірана, кандидата Трампа, на вакантне місце в раді ФРС. Якщо Верховний суд не втрутиться в останній момент, комітет ФРС з встановлення процентних ставок зустрінеться сьогодні і завтра у повному складі ‒ з усіма сімома головами та 12 президентами регіональних банків.

Дванадцять із цих 19 посадовців голосуватимуть за зміну короткострокової ставки центрального банку: усі сім керівників плюс п'ять регіональних президентів, які голосують на ротаційній основі.

  • Трамп раніше вже намагався тиснути на ФРС із вимогою зниження ставок і погрожував голові Джерому Пауеллу відставкою. Спроби впливу Білого дому на монетарну політику викликали занепокоєння інвесторів і зниження довіри до долара.
﻿
