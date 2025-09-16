Зеленський назвав дві російські цілі, що можуть стояти за атакою дронів проти Польщі

Український президент вважає, що одна з них – змусити країни відмовитися від надання Україні систем ППО.

Президент Зеленський біля зенітно-ракетного комплексу «Патріот» під час свого візиту на військовий полігон у Німеччині, 11 червн

За атакою дронів на територію Польщі можуть ховатися дві цілі, вважає український президент Володимир Зеленський. Перша – протестувати НАТО, членом якої є ця країна, сказав він у розмові зі Sky News.

Зеленський вважає, що Владімір Путін "хоче побачити, на що НАТО готова, які спроможності має, і дипломатичні, і політичні, і як місцеве населення відповість на це". Друга ціль пов'язана з Україною.

"Також, на мою думку, іншим повідомленням, яке вони надсилають, є «не смійте давати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим»", – припустив Володимир Зеленський.

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”.

Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якої є Польща, провела консультації.

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом.

Україна запропонувала Польщі допомогу: навчати її військових протидіяти дроновим атакам. Польща згодна.

НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.

Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".

Російський дрон у Румунії

Усього лише через три дні після атаки на Польщу російський дрон залетів у Румунію. В країні підняли винищувачі, але дрон безперешкодно повернув у бік України.