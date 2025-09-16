Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський назвав дві російські цілі, що можуть стояти за атакою дронів проти Польщі

Український президент вважає, що одна з них – змусити країни відмовитися від надання Україні систем ППО. 

Зеленський назвав дві російські цілі, що можуть стояти за атакою дронів проти Польщі
Президент Зеленський біля зенітно-ракетного комплексу «Патріот» під час свого візиту на військовий полігон у Німеччині, 11 червн
Фото: EPA/UPG

За атакою дронів на територію Польщі можуть ховатися дві цілі, вважає український президент Володимир Зеленський. Перша – протестувати НАТО, членом якої є ця країна, сказав він у розмові зі Sky News

Зеленський вважає, що Владімір Путін "хоче побачити, на що НАТО готова, які спроможності має, і дипломатичні, і політичні, і як місцеве населення відповість на це". Друга ціль пов'язана з Україною.

"Також, на мою думку, іншим повідомленням, яке вони надсилають, є «не смійте давати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим»", – припустив Володимир Зеленський. 

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. 

Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості. 

НАТО, членом якої є Польща, провела консультації. 

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом

Україна запропонувала Польщі допомогу: навчати її військових протидіяти дроновим атакам. Польща згодна.

НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.

Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".

Російський дрон у Румунії

Усього лише через три дні після атаки на Польщу російський дрон залетів у Румунію. В країні підняли винищувачі, але дрон безперешкодно повернув у бік України. 
﻿
