Зеленський назвав дві російські цілі, що можуть стояти за атакою дронів проти Польщі

За атакою дронів на територію Польщі можуть ховатися дві цілі, вважає український президент Володимир Зеленський. Перша – протестувати НАТО, членом якої є ця країна, сказав він у розмові зі Sky News.
Зеленський вважає, що Владімір Путін "хоче побачити, на що НАТО готова, які спроможності має, і дипломатичні, і політичні, і як місцеве населення відповість на це". Друга ціль пов'язана з Україною.
"Також, на мою думку, іншим повідомленням, яке вони надсилають, є «не смійте давати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим»", – припустив Володимир Зеленський.
Атака на Польщу 10 вересня
Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”.
Один будинок зазнав пошкоджень.
До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.
В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.
НАТО, членом якої є Польща, провела консультації.
Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом.
Україна запропонувала Польщі допомогу: навчати її військових протидіяти дроновим атакам. Польща згодна.
НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.
Російський дрон у Румунії
Усього лише через три дні після атаки на Польщу російський дрон залетів у Румунію. В країні підняли винищувачі, але дрон безперешкодно повернув у бік України.