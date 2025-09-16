Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Чорногорія опинилася за крок від конституційної кризи

Парламент відмовився призначати суддю за квотою президента.

Чорногорія ризикує залишитися без функціонального конституційного суду: парламент республіки провалив голосування за кандидатуру служителя Феміди, якого номінував президент Яков Мілатович.

Як пише "Європейська правда", глава держави назвав дії владної коаліції "боягузтвом" та звинуватив законодавчий орган у поглибленні конституційної кризи. 

Наразі конституційний суд Чорногорії має мінімальний кворум: із семи суддів призначені лише четверо, а термін повноважень одного з них минає у грудні 2025 року. Якщо суддів залишиться лише троє, то ухвалення будь-яких рішень стане неможливим.

Подібний випадок вже ставався у 2022 році. Тоді парламент зміг затвердити одразу трьох нових суддів за наполяганням з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів. 
