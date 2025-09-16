Чорногорія опинилася за крок від конституційної кризи

Чорногорія ризикує залишитися без функціонального конституційного суду: парламент республіки провалив голосування за кандидатуру служителя Феміди, якого номінував президент Яков Мілатович.

Як пише "Європейська правда", глава держави назвав дії владної коаліції "боягузтвом" та звинуватив законодавчий орган у поглибленні конституційної кризи.

Наразі конституційний суд Чорногорії має мінімальний кворум: із семи суддів призначені лише четверо, а термін повноважень одного з них минає у грудні 2025 року. Якщо суддів залишиться лише троє, то ухвалення будь-яких рішень стане неможливим.

Подібний випадок вже ставався у 2022 році. Тоді парламент зміг затвердити одразу трьох нових суддів за наполяганням з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів.