Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Трамп: закупівлі нафти в Росії повинні припинитися негайно

Американський президент дав короткий коментар перед вильотом до Британії. 

Трамп: закупівлі нафти в Росії повинні припинитися негайно
Дональд Трамп
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європі доведеться перестати купувати російські нафту і газ. Відповідний коментар журналістам він зробив перед вильотом із Вашингтона до Великої Британії. 

Трамп вважає, що закупівлі російських енергоресурсів слід припинити "негайно". Він нагадав, що тепер війна в Україні Сполученим Штатам нічого не коштує, і що зараз Штати заробляють на тому, що в них купують озброєння для України.

Водночас він запевнив, що не хоче заробляти на цьому кошти, а воліє, аби війна закінчилася, бо тільки за минулий тиждень "7018 людей були вбиті". 

"Вони (європейці. – Ред.) купують російську нафту. Я не хочу, щоб вони купували російську нафту. І це повинно припинитися негайно", – сказав він. 

Американський президент додав, що "любить Україну, любить народ України", але ця країна в біді. Та він збирається покласти цьому край, бо він уже "закінчив сім війн". 

Трамп також сказав, що українському президенту Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду з Росією, передає Суспільне.

  • Дональд Трамп неодноразово обіцяв застосувати санкції проти Росії за її відмову від мирного діалогу, однак поки що цього не зробив. Єдині нові обмежувальні заходи – це підвищений тариф для Індії, яка є одним з найбільших покупців російських енергоресурсів.
  • Трамп надіслав країнам НАТО і ЄС листа, в якому сказав, що застосує санкції лише після того, як вони перестануть купувати енергоресурси в Росії.
