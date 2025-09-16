Трамп: закупівлі нафти в Росії повинні припинитися негайно

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європі доведеться перестати купувати російські нафту і газ. Відповідний коментар журналістам він зробив перед вильотом із Вашингтона до Великої Британії.

Трамп вважає, що закупівлі російських енергоресурсів слід припинити "негайно". Він нагадав, що тепер війна в Україні Сполученим Штатам нічого не коштує, і що зараз Штати заробляють на тому, що в них купують озброєння для України.

Водночас він запевнив, що не хоче заробляти на цьому кошти, а воліє, аби війна закінчилася, бо тільки за минулий тиждень "7018 людей були вбиті".

"Вони (європейці. – Ред.) купують російську нафту. Я не хочу, щоб вони купували російську нафту. І це повинно припинитися негайно", – сказав він.

Американський президент додав, що "любить Україну, любить народ України", але ця країна в біді. Та він збирається покласти цьому край, бо він уже "закінчив сім війн".

Трамп також сказав, що українському президенту Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду з Росією, передає Суспільне.