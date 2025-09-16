Міністр оборони Італії визнав, що його держава не готова до російського нападу

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Італії визнав, що його держава не готова до російського нападу

Італія підніме оборонні витрати до 5% ВВП попри спротив суспільства.

Міністр оборони Італії визнав, що його держава не готова до російського нападу
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: Вікі

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його держава не готова до можливого російського нападу на тлі зростання напруги між Росією та НАТО через інциденти з дронами, пише The Guardian.

Під час спілкування з журналістами Крозетто підкреслив, що Італія не має достатніх можливостей для відбиття військової атаки через десятиліття недофінансування сектору оборони.

«Ми не готові ані до російського нападу, ані до нападу іншої держави. Я давно про це кажу. Наше завдання – зробити так, щоб країна могла себе захистити, якщо якийсь божевільний вирішить нас атакувати. І я маю на увазі не лише Путіна, а будь-кого», – заявив міністр.

Італія, як і інші країни НАТО, взяла на себе зобов’язання суттєво підвищити оборонні витрати протягом наступного десятиліття, попри низьку популярність цієї політики серед громадян.

  • У 2024 році оборонний бюджет Італії становив лише 1,5% ВВП, що є одним із найнижчих показників серед 32 членів НАТО. Уряд Джорджі Мелоні зобов’язався підняти цей рівень до 5% до 2035 року. Для цього влада застосовує «креативні методи обліку», зокрема, зараховує інфраструктурні проєкти, як-от суперечливий міст за €13,5 млрд, який має з’єднати материкову Італію з Сицилією, до військових витрат.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies