Міністр оборони Італії визнав, що його держава не готова до російського нападу

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його держава не готова до можливого російського нападу на тлі зростання напруги між Росією та НАТО через інциденти з дронами, пише The Guardian.

Під час спілкування з журналістами Крозетто підкреслив, що Італія не має достатніх можливостей для відбиття військової атаки через десятиліття недофінансування сектору оборони.

«Ми не готові ані до російського нападу, ані до нападу іншої держави. Я давно про це кажу. Наше завдання – зробити так, щоб країна могла себе захистити, якщо якийсь божевільний вирішить нас атакувати. І я маю на увазі не лише Путіна, а будь-кого», – заявив міністр.

Італія, як і інші країни НАТО, взяла на себе зобов’язання суттєво підвищити оборонні витрати протягом наступного десятиліття, попри низьку популярність цієї політики серед громадян.