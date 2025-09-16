Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Світ

Рубіо вирушив до Катару, де закликатиме до відновлення перемовин між Ізраїлем та ХАМАСом

Держсекретар США заявив: “...ми сподіваємося, що вони відновлять співпрацю, незважаючи на все, що сталося".

Рубіо вирушив до Катару, де закликатиме до відновлення перемовин між Ізраїлем та ХАМАСом
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зранку вирушив з Ізраїлю до Катару, де спробує заохотити лідерів країни Перської затоки відновити посередницькі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Катар був обурений ракетним ударом Ізраїлю по його столиці Досі тиждень тому, що був націлений проти терористів ХАМАСу у житловому районі.

“Ми хочемо, щоб вони знали, наскільки ми цінуємо та поважаємо весь час і зусилля, які вони вклали в ці переговори”, – сказав Рубіо журналістам у Тель-Авіві перед вильотом до Катару.

“І ми сподіваємося, що вони відновлять співпрацю, незважаючи на все, що сталося. Ми знаємо, що вони цим засмучені”, ‒ долав він.

  • Ізраїль 16 вересня розпочав наземний наступ на місто Газа. Спершу дані про це повідомили в медіа: Times of Israel з посиланням на джерела агенції Axios написало про початок наземної частини операції армії Ізраїлю із захоплення міста Газа. 
  • Потім це підтвердили офіційно. Армія Ізраїлю закликала цивільних евакуюватися.
