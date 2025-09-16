Рубіо вирушив до Катару, де закликатиме до відновлення перемовин між Ізраїлем та ХАМАСом

Держсекретар США заявив: “...ми сподіваємося, що вони відновлять співпрацю, незважаючи на все, що сталося".

Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зранку вирушив з Ізраїлю до Катару, де спробує заохотити лідерів країни Перської затоки відновити посередницькі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Катар був обурений ракетним ударом Ізраїлю по його столиці Досі тиждень тому, що був націлений проти терористів ХАМАСу у житловому районі.

“Ми хочемо, щоб вони знали, наскільки ми цінуємо та поважаємо весь час і зусилля, які вони вклали в ці переговори”, – сказав Рубіо журналістам у Тель-Авіві перед вильотом до Катару.

“І ми сподіваємося, що вони відновлять співпрацю, незважаючи на все, що сталося. Ми знаємо, що вони цим засмучені”, ‒ долав він.