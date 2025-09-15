У Туреччині пройшли багатотисячні протести проти переслідувань опозиції

Десятки тисяч людей протестували в турецькій столиці Анкарі проти судової справи, яка може усунути з посади голову головної опозиційної сили країни після річних репресій проти сотень її членів.

Про це пише The Guardian.

Натовпи людей скандували заклики до відставки президента Реджепа Таїпа Ердогана, розмахуючи турецькими прапорами та партійними банерами.

Сьогодні, у понеділок 15 вересня суд має вирішити, чи визнавати недійсним з’їзд Республіканської народної партії (CHP) 2023 року через нібито процедурні порушення. Це рішення може змінити майбутнє партії, похитнути фінансові ринки та вплинути на терміни проведення загальних виборів, запланованих на 2028 рік. Суд також може відкласти ухвалення рішення.

Виступаючи на мітингу в неділю, лідер CHP Озгюр Озель заявив, що уряд намагається втриматися при владі, підриваючи демократичні норми та придушуючи інакодумство після опозиційних перемог на місцевих виборах за останній рік.

Він також закликав до дострокових парламентських виборів і назвав винувачення опозиційних політиків наклепами. За останній рік, за даними огляду Reuters, у Стамбулі та інших містах країни, де при владі перебуває CHP, Туреччина затримала у рамках антикорупційних розслідувань понад 500 осіб, серед них – 17 мерів.

Сотні членів CHP перебувають під вартою в очікуванні суду в межах масштабного розслідування щодо нібито корупції та зв’язків із тероризмом. Серед них – головний політичний суперник Ердогана, мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Арешт Імамоглу у березні спричинив найбільші за десятиліття протести в країні: сотні тисяч людей вийшли на вулиці, що викликало різке, хоча й короткочасне падіння ліри та інших турецьких активів.

У листі з в’язниці, зачитаному на мітингу в Анкарі, Імамоглу написав, що уряд намагається заздалегідь визначити результат наступних виборів, усуваючи легітимних суперників. Він також звинуватив владу у підриві демократії через політично вмотивовані судові рішення та інші заходи з придушення опозиції.