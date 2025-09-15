Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі безпілотник кружляв над урядовими будівлями та палацом Бельведер

Безпілотник нейтралізували.

Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Польщі Дональд Туск повідомив про інцидент за участі безпілотника, який зараз розслідує поліція.

“Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер”, - написав Туск. 

Також прем'єр Польщі повідомив, що затримали двох громадян Білорусі.

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. 

Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети. Загалом, як вважається, Польщею літали не менше 19 дронів.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості. 

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації. 

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак. 

Україна запропонувала Польщі допомогу в протидії російським дронам, і та погодилася.

НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.

Міноборони Великобританії повідомило, що Лондон направляє до Польщі свою авіацію.

Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".
