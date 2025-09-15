Великобританія направляє винищувачі до Польщі

Міноборони Великобританії повідомило, що Лондон направляє до Польщі свою авіацію.

“Відданість Великообританії допомагати НАТО захищати кожен сантиметр території союзників є непохитною”, - запевнили у міністерстві.

Британські винищувачі виконуватимуть місії протиповітряної оборони над Польщею в рамках програми “Східний вартівний”.

Таке рішення у Лондоні прийняли після “безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників до Польщі минулого тижня”.

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”.

Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети. Загалом, як вважається, Польщею літали не менше 19 дронів.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак.

Україна запропонувала Польщі допомогу в протидії російським дронам, і та погодилася.

НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.

