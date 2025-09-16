Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

У Болгарії затримали росіянина – власника судна, яке фігурує у справі вибуху в порту Бейрута у 2020 році. Тоді загинуло 218 осіб

Його затримали майже через п'ять років після оголошення в міжнародний розшук через Інтерпол.

У Болгарії затримали росіянина – власника судна, яке фігурує у справі вибуху в порту Бейрута у 2020 році. Тоді загинуло 218 осіб
Фото: скрін

У Болгарії затримали росіянина Ігоря Гречушкіна – власника судна, яке фігурує у справі вибуху в порту Бейрута у 2020 році, повідомляє Euronews. 

Його затримали майже через п'ять років після того, як ліванський слідчий суддя видав через Інтерпол два ордери на арешт – його та капітана судна Бориса Прокошева, який також є громадянином РФ.

Судові чиновники заявили, що готуються документи з проханням про передачу Гречушкіна до Лівану для допиту.

Вони сказали, що якщо Гречушкіна не буде передано, ліванські слідчі можуть поїхати до Болгарії, щоб допитати його там.

Четверо ліванських судових чиновників заявили, що Гречушкін, який також має громадянство Кіпру, був заарештований минулого тижня в аеропорту Софії імені Васила Левського після прибуття рейсом з Кіпру.

Вибух 4 серпня 2020 року забрав життя щонайменше 218 людей та поранив понад 6000 інших. Він спустошив великі райони Бейрута та завдав збитків на мільярди євро.

Жодного ліванського чиновника не було засуджено у зв'язку з цим інцидентом.

Раніше цього року нова влада Лівану пообіцяла завершити розслідування вибуху та притягнути винних до відповідальності.

Влада заявила, що катастрофу спричинила пожежа на складі, де роками безладно зберігалися величезні запаси промислової хімічної аміачної селітри.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies