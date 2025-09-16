Його затримали майже через п'ять років після оголошення в міжнародний розшук через Інтерпол.

У Болгарії затримали росіянина Ігоря Гречушкіна – власника судна, яке фігурує у справі вибуху в порту Бейрута у 2020 році, повідомляє Euronews.

Його затримали майже через п'ять років після того, як ліванський слідчий суддя видав через Інтерпол два ордери на арешт – його та капітана судна Бориса Прокошева, який також є громадянином РФ.

Судові чиновники заявили, що готуються документи з проханням про передачу Гречушкіна до Лівану для допиту.

Вони сказали, що якщо Гречушкіна не буде передано, ліванські слідчі можуть поїхати до Болгарії, щоб допитати його там.

Четверо ліванських судових чиновників заявили, що Гречушкін, який також має громадянство Кіпру, був заарештований минулого тижня в аеропорту Софії імені Васила Левського після прибуття рейсом з Кіпру.

Вибух 4 серпня 2020 року забрав життя щонайменше 218 людей та поранив понад 6000 інших. Він спустошив великі райони Бейрута та завдав збитків на мільярди євро.

Жодного ліванського чиновника не було засуджено у зв'язку з цим інцидентом.

Раніше цього року нова влада Лівану пообіцяла завершити розслідування вибуху та притягнути винних до відповідальності.

Влада заявила, що катастрофу спричинила пожежа на складі, де роками безладно зберігалися величезні запаси промислової хімічної аміачної селітри.