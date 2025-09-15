​Єврокомісар: Угорщина каже, що "не хоче бути втягнутою у війну" і не підтримує Україну, але гроші на оборону бере

Nакі країни, як Італія та Франція оформили заявки на позики SAFE. Також це зробила й Угорщина.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що Європа має стати незалежною і сильною для забезпечення власного захисту від агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Звичайно, ми хочемо уникнути війни на нашій території, але як можна уникнути війни, якщо не розвивати оборонний потенціал? Важливо та цікаво, що коли ми говоримо про позики SAFE та про 150 мільярдів євро, ці гроші беруть не лише прикордонні країни, такі як країни Балтії чи Польща", - зазначив Кубілюс.

Він згадав, що такі країни, як Італія та Франція оформили заявки на позики SAFE. Також це зробила й Угорщина.

"Угорщина каже, що не хоче бути втягнутою у війну і тому не підтримує Україну тощо. Але вони беруть досить велику суму грошей на розвиток свого оборонного потенціалу – щоб захиститися від кого? Вони насправді думають так само – щоб захиститися від Путіна", - зазначив Кубілюс.

«Якщо ви хочете уникнути війни на своїй території, вам потрібно бути готовими захищатися, і це спосіб стримати війну», - сказав єврокомісар, додавши, що лідерство фон дер Ляєн у цьому питанні дозволяє Євросоюзу швидко просуватися щодо зміцнення оборонних спроможностей.

Як повідомлялося, Угорщина відмовляється розблоковувати допомогу Україні в розмірі 6,6 млрд євро. Також Угорщина виступає проти вступу України до ЄС і НАТО.