ГоловнаСвіт

ЗМІ: Ізраїль не виключає подальших ударів по лідерах угруповання ХАМАС в інших країнах

Критику Ізраїлю щодо удару по лідерах ХАМАС у Катарі Нетаньягу назвав "цинізмом і лицемірством".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає на пресконференції в Єрусалимі, 21 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не виключає подальших ударів по лідерах ХАМАСу в інших країнах, повідомляє Sky News з посиланням на заяву Нетаньягу на спільному брифінгу із Держсекретарем Марко Рубіо.

На запитання, чи виключає Ізраїль подальші удари по лідерах ХАМАС в інших країнах, Нетаньягу відповів: "Принцип, що терористи не повинні мати імунітету, де б вони не були, не був встановлений мною"

Як пише Times of Israel, Нетаньягу заявив, що критика Ізраїлю за удар по ХАМАСу у Катарі містить "величезний цинізм та лицемірство", і вказав на Резолюцію ООН 1373, яка була схвалена після 11 вересня, і в якій йдеться, що жодна країна не може приховувати чи надавати безпечний притулок терористам.

Він наголосив, що США "діяли дуже сміливо проти терористичних притулків, які були надані Аль-Каїді в Афганістані. Терористичних притулків, які були надані Усамі бен Ладену в Пакистані".

"У вас немає такого суверенітету, коли ви фактично надаєте базу терористам", – каже він.

  • Рубіо 15 вересня прибув до Ізраїлю, щоб обговорити із Нетаньягу можливість анексії Ізраїлем частин окупованого Західного берега у відповідь на заплановане визнання Держави Палестина.
