Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Рубіо: міжнародні визнання Держави Палестина "підбадьорюють ХАМАС"

ХАМАС може відмовитися від угод, якщо відчує міжнародну підтримку.

Рубіо: міжнародні визнання Держави Палестина "підбадьорюють ХАМАС"
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Міжнародні зусилля щодо визнання Держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють ХАМАС. 

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише The Guardian.

Рубіо наголосив, що США донесли цю позицію своїм союзникам, зокрема Великій Британії, Франції та Канаді. А також застеріг, якщо ХАМАС відчує підтримку з боку світової спільноти, то може відмовитися від угод, на які "мовчки погодився". Це загрожує звільненню ізраїльських заручників.

Крім того, Рубіо наголосив, що народ Гази не може жити в мирі, доки "ХАМАС не буде ліквідовано", і це залишається основною метою.
