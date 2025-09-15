Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп анонсував розмову з лідером Китаю і натякнув на угоду стосовно TikTok

Дзвінок Сі і Трампа запланували на п'ятницю. 

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю президента України Володимира Зеленського у Білому домі, 18 серпня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп натякнув на досягнення угоди з Китаєм стосовно соціальної платформи коротких відео TikTok, яку США вимагають продати, аби уникнути блокування на їхній територій. 15 вересня Трамп написав у Truth допис, в якому завуальовано на це натякнув, передає CNN

Він сказав, що велика торговельна зустріч у Європі між представниками Сполучених Штатів та Китаю пройшла "дуже добре". Незабаром оголосять про її результати.

"Угода також стосується певної компанії, яку молоді люди у нашій країн дуже хоче зберегти. Вони будуть щасливими!" – сказав Трамп.

Він анонсував розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном на п'ятницю.

Дедлайн для продажу TikTok завершується 17 вересня. Раніше цю соцмережу взагалі забанили на території США, але після повернення Трампа до Білого дому вона стала знову доступною. 

В 2024 Конгрес визначив TikTok загрозою національній безпеці. Вашингтон вимагає в компанії-власниці ByteDance продати соцмережу комусь, хто не пов'язаний із КНР, або ж погрожує її заборонити. 19 січня, за день до інавгурації Трампа і за кілька годин до набуття чинності заборони, соцмережа перестала працювати у Штатах. Але Трамп одразу ж пообіцяв зняти заборону в обмін на зобов'язання ByteDance продати соцмережу.
Теми: , , ,
﻿
