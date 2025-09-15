Reuters: РФ переходить із Китаєм на бартерну торгівлю для обходу західних санкцій

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Фото: EPA/UPG

Росія, вперше з 1990-х років, відновлює бартер у зовнішній торгівлі з Китаєм, обмінюючи пшеницю і льон на автомобілі та будівельні матеріали, щоб обійти західні санкції.

Про це пише Reuters.

Як інформує агентство, попри те, що Росія будує зв'язки з Китаєм та Індією, повернення бартеру показує, наскільки війна в Україні спотворила торговельні відносини з найбільшим у світі виробником природних ресурсів.

Reuters нагадує, що США, Європа та їхні союзники запровадили понад 25 000 санкцій проти Росії через війну в Україні 2022 року та анексію Криму 2014 року, намагаючись підірвати економіку Росії вартістю 2,2 трильйона доларів та підірвати підтримку президента Володимира Путіна.

Вашингтон також запровадив тарифи проти Індії у відповідь на торгівлю нафтою між Нью-Делі та Росією.

"Китайські банки бояться бути внесеними до санкційних списків, під які накладено вторинні санкції, тому вони не приймають гроші від Росії", – повідомило Reuters джерело на платіжному ринку.

Ці побоювання, схоже, є причиною появи бартерних операцій, які набагато важче відстежити. У 2024 році Міністерство економіки Росії опублікувало 14-сторінковий 

"Посібник з іноземних бартерних операцій", в якому консультувало підприємства щодо використання цього методу для обходу санкцій. Воно навіть запропонувало створити торговельну платформу, яка б працювала як бартерна біржа.

Донедавна не було майже жодних свідчень про такі операції, однак Reuters змогло ідентифікувати вісім таких операцій з товарами в натуральній формі на основі торгових джерел, публічних заяв митних служб та заяв компаній. 

Так, минулого місяця китайська компанія Hainan Longpan Oilfield Technology Co. прагнула обміняти сталь та алюмінієві сплави на суднові двигуни.

В іншій угоді, про яку повідомили два торгові джерела, китайські партнери обміняли автомобілі, куплені в Китаї, на пшеницю у російських партнерів. У двох інших угодах насіння льону було обміняно на побутову техніку та будівельні матеріали з Китаю, як свідчать митні декларації. 

Експерти, обізнані із зовнішньою торгівлею Росії, заявили, що одна з угод з льоном, зареєстрована в декларації 2024 року митною службою Уральського регіону Росії, була оцінена в розмірі близько 100 000 доларів. Китай є основним імпортером російського насіння льону.

В інших угодах метали поставлялися до Китаю в обмін на машини, китайські послуги обмінювалися на сировину, а російський імпортер купував алюміній, щоб розрахуватися з китайською компанією. Одна угода була укладена з Пакистаном. 

Деякі бартерні угоди дозволили імпортувати західні товари до Росії, попри санкції, повідомили два джерела, обізнані з цими угодами, не надаючи деталей про те, які саме товари.

Агенство не змогло встановити загальну вартість або обсяг бартерних операцій у російській економіці через непрозорість цих операцій. Одне з торгових джерел, яке висловилося на умовах анонімності, зазначило, що система допомогла обійти санкції, які відключають російські банки від операцій у доларах та євро.

Троє аналітиків заявили, що можливим свідченням масштабів бартеру є зростаюча розбіжність між статистикою зовнішньої торгівлі центрального банку та власними даними митної служби, які досягли 7 мільярдів доларів у першому півріччі цього року. 

У відповідь на запит про коментар митна служба Росії підтвердила, що бартер здійснювався з різними країнами "для широкого спектру товарів", однак, за їхніми словами, кількість бартерних операцій була незначною порівняно із загальним обсягом зовнішньоторговельних контрактів.

За опублікованими даними Федеральної митної служби, профіцит зовнішньої торгівлі Росії в січні-липні зменшився на 14% порівняно з попереднім роком, до 77,2 млрд дол. Експорт за цей період зменшився на 11,5 млрд дол. до 232,6 млрд дол., а імпорт збільшився на 1,2 млрд дол. до 155,4 млрд дол.

Бартер — не єдиний спосіб обійти санкції. Деякі трейдери використовують так званих платіжних агентів, які за певну плату сприяють здійсненню платежів за допомогою різних схем, але такі операції можуть бути ризикованими. 

Інші способи здійснення платежів — через російський державний банк ВТБ, який має філію в Шанхаї, або використовуючи криптовалюти, прив'язані до долара США.
﻿
