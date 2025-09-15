Британія викликала російського посла через безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО

Уряд Великої Британії викликав посла Росії у зв'язку з безпрецедентним порушення повітряного простору НАТО в Польщі і Румунії. Про це пише The Guardian.

Речник міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку заявив, що Велика Британія підтримує і союзників по НАТО, і Україну. Потрапляння дронів у повітряний простір Польщі та Румунії він назвав "абсолютно неприйнятним".

"Відповідь сил НАТО демонструє серйозність, з якою НАТО ставиться до дій Росії. І, як генеральний секретар заявив у п'ятницю, разом з союзниками ми зміцнюємо нашу оборону на східному фланзі, використовуємо нові технології, як то датчики дронів та зброю", – йдеться у заяві.

Речник міністерства додав, що Росії варто зрозуміти: продовження агресії лише посилить єдність союзників НАТО та їхню рішучість підтримки України, "а будь-які подальші втручання будуть зустрінуті силою".

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”.

Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети. Загалом, як вважається, Польщею літали не менше 19 дронів.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак.

Україна запропонувала Польщі допомогу в протидії російським дронам, і та погодилася.

НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.

Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".





Російський дрон у Румунії

Усього лише через три дні після атаки на Польщу російський дрон залетів у Румунію. В країні підняли винищувачі, але дрон безперешкодно повернув у бік України.