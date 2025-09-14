ЗМІ: Британія та США готуються підписати знакову технологічну угоду під час візиту Трампа у Лондон

Відомо, що партнерство зосередиться на ключових технологіях, серед яких: штучний інтелект, напівпровідники, телекомунікації та квантові обчислення.

Велика Британія та США готуються підписати знакову технологічну угоду найближчими днями під час візиту американського президента Дональда Трампа до Сполученого Королівства.

Про це пише Reuters з посиланням на британське посольство у Вашингтоні.

“Ця угода має спрямована на посилення співпраці між трильйонними технологічними секторами двох країн, розширюючи можливості для бізнесу та споживачів по обидва боки Атлантики”, ‒ зазначає видання.

Поки остаточні деталі все ще узгоджуються. У посольстві заявили, що партнерство зосередиться на ключових технологіях, серед яких: штучний інтелект, напівпровідники, телекомунікації та квантові обчислення.

“Передові технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, змінять наше життя”, ‒ йдеться у заяві міністра технологій Британії Ліз Кендалл, яку було призначено на цю посаду 5 вересня.

У вівторок Трамп має вилетіти до Великої Британії з другим державним візитом, який, як очікується, триватиме три дні. Його супроводжуватиме делегація американських топ-бізнесменів, включно з генеральним директором Nvidia Corp Дженсеном Хуангом та Семом Альтманом з OpenAI.

Як повідомили Sky News, BlackRock планує інвестувати 700 мільйонів доларів у британські центри обробки даних у рамках низки угод, про які буде оголошено під час державного візиту Трампа наступного тижня.

І США, і Велика Британія оприлюднили плани дій щодо штучного інтелекту. Американські фірми, такі як “Anthropic” та “OpenAI”, все частіше відкривають міжнародні офіси в Лондоні, тоді як британські компанії, такі як “DeepMind”, продовжують інвестувати в трансатлантичну співпрацю.