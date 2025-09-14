ЗМІ: Британія та США готуються підписати знакову технологічну угоду під час візиту Трампа у Лондон

Велика Британія та США готуються підписати знакову технологічну угоду найближчими днями під час візиту американського президента Дональда Трампа до Сполученого Королівства.
Про це пише Reuters з посиланням на британське посольство у Вашингтоні.
“Ця угода має спрямована на посилення співпраці між трильйонними технологічними секторами двох країн, розширюючи можливості для бізнесу та споживачів по обидва боки Атлантики”, ‒ зазначає видання.
Поки остаточні деталі все ще узгоджуються. У посольстві заявили, що партнерство зосередиться на ключових технологіях, серед яких: штучний інтелект, напівпровідники, телекомунікації та квантові обчислення.
“Передові технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, змінять наше життя”, ‒ йдеться у заяві міністра технологій Британії Ліз Кендалл, яку було призначено на цю посаду 5 вересня.
У вівторок Трамп має вилетіти до Великої Британії з другим державним візитом, який, як очікується, триватиме три дні. Його супроводжуватиме делегація американських топ-бізнесменів, включно з генеральним директором Nvidia Corp Дженсеном Хуангом та Семом Альтманом з OpenAI.
Як повідомили Sky News, BlackRock планує інвестувати 700 мільйонів доларів у британські центри обробки даних у рамках низки угод, про які буде оголошено під час державного візиту Трампа наступного тижня.
І США, і Велика Британія оприлюднили плани дій щодо штучного інтелекту. Американські фірми, такі як “Anthropic” та “OpenAI”, все частіше відкривають міжнародні офіси в Лондоні, тоді як британські компанії, такі як “DeepMind”, продовжують інвестувати в трансатлантичну співпрацю.