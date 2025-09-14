МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Сікорський: "Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну"
Сікорський: "Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну"

Сікорський: "Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну"
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було спробою Кремля перевірити реакцію НАТО шляхом поступової ескалації, не спричинивши повномасштабної відповіді. Він також нагадав, що Румунія стала другою країною НАТО, яка повідомила про вторгнення за лічені дні.

Про це Сікорський розповів в інтерв'ю The Guardian

Він також розповів, що хоча ці безпілотники здатні перевозити боєприпаси, вони не були заряджені вибухівкою. 

"Цікаво, що всі вони були несправними. Це говорить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну", – сказав Сікорський. 

Він заперечив, що польська ППО була неготовою до вторгнення, враховуючи той факт, що деякі безпілотники пролетіли сотні миль і що "лише три-чотири з приблизно 19 були збиті".

"Дрони не досягли своїх цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", – сказав він.

Сікорський запевнив, що польська відповідь була би "набагато жорсткішою", якби атака російських дронів призвела до поранень або смертей. Водночас, він відмовився уточнити, як саме виглядала би така відповідь у майбутньому сценарії.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працює лише найжорсткіший контртиск", – додав він. 

Раніше Сікорський заявив, що  не вірить у дієвість гарантій безпеки для України від інших країн, оскільки не бачить охочих воювати з Росією.

  • Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
  • До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.
  • В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості. Cпецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог також не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.
  • 13 вересня російський безпілотник вже в черговий раз залетів на територію Румунії. Країна задіяла два літаки F-16, які супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів. Місцева влада заявила, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.
  • Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою назвала вторгнення російського дрона провокацією та закликала ухвалити 19-й пакет санкцій. 
