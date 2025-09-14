Сікорський: "Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну"

Голова МЗС Польщі запевнив, що відповідь була би "набагато жорсткішою", якби атака російських дронів призвела до поранень або смертей.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було спробою Кремля перевірити реакцію НАТО шляхом поступової ескалації, не спричинивши повномасштабної відповіді. Він також нагадав, що Румунія стала другою країною НАТО, яка повідомила про вторгнення за лічені дні.

Про це Сікорський розповів в інтерв'ю The Guardian.

Він також розповів, що хоча ці безпілотники здатні перевозити боєприпаси, вони не були заряджені вибухівкою.

"Цікаво, що всі вони були несправними. Це говорить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну", – сказав Сікорський.

Він заперечив, що польська ППО була неготовою до вторгнення, враховуючи той факт, що деякі безпілотники пролетіли сотні миль і що "лише три-чотири з приблизно 19 були збиті".

"Дрони не досягли своїх цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", – сказав він.

Сікорський запевнив, що польська відповідь була би "набагато жорсткішою", якби атака російських дронів призвела до поранень або смертей. Водночас, він відмовився уточнити, як саме виглядала би така відповідь у майбутньому сценарії.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працює лише найжорсткіший контртиск", – додав він.

Раніше Сікорський заявив, що не вірить у дієвість гарантій безпеки для України від інших країн, оскільки не бачить охочих воювати з Росією.