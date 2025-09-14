Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
У МЗС Румунії назвали заліт російського дрона у повітряний простір країни — провокацією

У зовнішньополітичному відомстві закликали до посилення санкцій проти РФ.

У МЗС Румунії назвали заліт російського дрона у повітряний простір країни — провокацією
міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою назвала вторгнення російського дрона на територію країни провокацією та закликала ухвалити 19-й пакет санкцій. 

Про це Оана-Сільвія Цою написала у мережі Х.

Глава МЗС Румунії зазначила, що ВПС країни перехопили російський безпілотник, що порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter контролювали ситуацію в повітрі", – зазначила вона.

Оана-Сільвія Цою додала, що громадяни в Румунії ніколи не були в небезпеці, але дії Росії є неприйнятними й безрозсудними.

Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки.

"Потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко ухваливши 19-й пакет санкцій і повний спектр заходів у межах операції НАТО "Східний вартовий", – наголосила глава зовнішньополітичного відомства.

Оана-Сільвія Цою пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.

  • 13 вересня російський безпілотник вже в черговий раз залетів на територію Румунії. Країна задіяла два літаки F-16, які супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів. Місцева влада заявила, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.
