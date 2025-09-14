У МЗС Румунії назвали заліт російського дрона у повітряний простір країни — провокацією

У зовнішньополітичному відомстві закликали до посилення санкцій проти РФ.

Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою назвала вторгнення російського дрона на територію країни провокацією та закликала ухвалити 19-й пакет санкцій.

Про це Оана-Сільвія Цою написала у мережі Х.

Глава МЗС Румунії зазначила, що ВПС країни перехопили російський безпілотник, що порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter контролювали ситуацію в повітрі", – зазначила вона.

Оана-Сільвія Цою додала, що громадяни в Румунії ніколи не були в небезпеці, але дії Росії є неприйнятними й безрозсудними.

Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки.

"Потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко ухваливши 19-й пакет санкцій і повний спектр заходів у межах операції НАТО "Східний вартовий", – наголосила глава зовнішньополітичного відомства.

Оана-Сільвія Цою пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.