Світ

Розвідка: в Росії очікуються масові банкрутства забудовників

Кремль почав розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників.

Розвідка: в Росії очікуються масові банкрутства забудовників
Фото: СЗРУ

Близько 20 % девелоперів у Росії опинилися на межі банкрутства через падіння продажів та високі ставки, і вже незабаром їхня частка може перевищити 30 %. 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Найуразливіші є російські компанії з сегмента масового житла, що залежать від іпотечного попиту. Понад 19 % забудовників офіційно переносять терміни здачі об’єктів, а затримки більш ніж на пів року переводять їх у категорію "проблемних".

"Галузь потерпає від низького попиту, обмеженої держпідтримки та відтоку ресурсів на війну проти України. Як наслідок – скорочення продажів, зростання боргового навантаження та замороження будівництва. Інвестиції в нерухомість у першому півріччі 2025 року впали на 44 %", — зазначають у розвідці.

Банки жорстко відсіюють клієнтів: у червні відхилили 50,6 % заявок на іпотеку. І навіть позичальникам із бездоганною кредитною історією квартири стають практично недосяжними – реальна вартість іпотеки разом зі страховками та комісіями сягає мінімум 25 % річних.

Такий рівень ставок тисне не лише на домогосподарства, а й на бізнес. У корпоративному сегменті частка проблемних кредитів у ІІ кварталі піднялася до 10,4 %, або $111,9 млрд, додавши $8,6 млрд за три місяці. Найбільше погіршення зафіксовано саме в галузі нерухомості.

Влада РФ вже почала розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників, зовнішню санацію та створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об’єктів.

  • Російський бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, подорожчання кредитів та необхідність піднімати зарплати вузькому колу ключових співробітників.
﻿
