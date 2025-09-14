МВС Литви пропонує продовжити тимчасовий захист українців ще на рік

Зараз посвідки на проживання, що видаються громадянам України, дійсні у країні до 4 березня 2026 року.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити тимчасовий захист громадян України, які втекли від війни, до березня 2027 року.

Про це повідомляє LRT.

Міністерство підготувало відповідну ухвалу уряду.

“Спільна позиція Європейського Союзу – продовжити тимчасовий захист, оскільки війну ще не закінчено. Це природне рішення”, – заявив агенції BNS міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

За інформацією МВС, Департамент міграції щодня реєструє 30-40 нових прохань про видачу дозволу на тимчасове проживання на підставі механізму тимчасового захисту, тобто коли особа не може повернутися до своєї країни.

Зараз посвідки на проживання, що видаються громадянам України, дійсні до 4 березня 2026 року. Після внесення змін до постанови уряду термін дії посвідок буде подовжений на рік.

Продовження тимчасового захисту продовжить також термін, протягом якого іноземці, які працюють у Литві, не зобов'язані володіти литовською мовою.

На початку липня уряд вирішив не зобов'язувати військових біженців володіти литовською мовою, доки вони мають статус тимчасового захисту.

Після того, як у лютому 2022 року Росія розв'язала в Україні повномасштабну війну, держави-члени ЄС погодилися надавати тимчасовий захист особам, які залишили Україну, терміном на один рік, і з того часу щороку продовжують цей термін.

Згідно з даними Департаменту міграції, наразі тимчасовий захист у Литві мають 47,6 тис. осіб.

Механізм тимчасового захисту передбачає колективний захист для переміщених осіб, надає їм право на проживання, роботу, житло, медичну допомогу, соціальну підтримку та освіту для дітей.