У Грузії опозиціонеру Хабеїшвілі обрали запобіжний захід

У Грузії голові політради найбільшої опозиційної партії “Єдність - Національний рух” Левану Хабеїшвілі, якого влада обвинувачує в отриманні хабаря, суд обрав запобіжний захід ‒ арешт.

Про це повідомляє Грузія Online.

Хабеїшвілі мають перевести до Руставської пенітенціарної установи № 12. Рішення ухвалила суддя Пікрія Сіктурашвілі.

Захист Хабеїшвілі пропонував суду застосувати до політика заставу та інші обмежувальні заходи, включно з використанням електронного браслета та домашнім арештом. Також адвокати пропонували обмежити можливість давати свідчення.

Раніше у Службі державної безпеки Грузії повідомили, що політика підозрюють у "публічних обіцянках грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара". Йдеться про його заяву про готовність виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться виконувати накази або передадуть йому службову інформацію. За цим обвинуваченням йому загрожує від 4 до 7 років ув’язнення.

Спецслужба також підтвердила затримання ще одного опозиціонера ‒ Муртаза Зоделави, який отримав телефон від Хабеішвілі, намагався втекти і чинив опір силовикам. Зоделаві призначено заставу у розмірі 25 000 ларі (8868 доларів). Його переведуть до однієї з пенітенціарних установ.