Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
У Грузії опозиціонеру Хабеїшвілі обрали запобіжний захід

Голову політради партії “Єдність - Національний рух” помістили під арешт.

У Грузії опозиціонеру Хабеїшвілі обрали запобіжний захід
Леван Хабеїшвілі
Фото: interpressnews.ge

У Грузії голові політради найбільшої опозиційної партії “Єдність - Національний рух” Левану Хабеїшвілі, якого влада обвинувачує в отриманні хабаря, суд обрав запобіжний захід ‒ арешт.

Про це повідомляє Грузія Online.

Хабеїшвілі мають перевести до Руставської пенітенціарної установи № 12. Рішення ухвалила суддя Пікрія Сіктурашвілі.

Захист Хабеїшвілі пропонував суду застосувати до політика заставу та інші обмежувальні заходи, включно з використанням електронного браслета та домашнім арештом. Також адвокати пропонували обмежити можливість давати свідчення.

Раніше у Службі державної безпеки Грузії повідомили, що політика підозрюють у "публічних обіцянках грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара". Йдеться про його заяву про готовність виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться виконувати накази або передадуть йому службову інформацію. За цим обвинуваченням йому загрожує від 4 до 7 років ув’язнення.

Спецслужба також підтвердила затримання ще одного опозиціонера ‒ Муртаза Зоделави, який отримав телефон від Хабеішвілі, намагався втекти і чинив опір силовикам. Зоделаві призначено заставу у розмірі 25 000 ларі (8868 доларів). Його переведуть до однієї з пенітенціарних установ.

  • Раніше Хабеішвілі закликав до "мирної революції" 4 жовтня, коли в Грузії мають відбутися вибори до органів місцевого самоврядування.
  • "Національний рух", заснований експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі, оголосив про бойкот голосування.
