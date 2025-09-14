На мітингу проти мігрантів у Лондоні постраждали 26 поліцейських

Деякі протестувальники кидали пляшки та інші снаряди в поліцію, четверо правоохоронців отримали серйозні поранення.

Під час патрулювання протесту, організованого ультраправим активістом Томмі Робінсоном у центрі Лондоні, поранення отримали 26 поліцейських.

Про це повідомляє BBC.

В акції “Об’єднаймо королівство” взяли участь до 150 тисяч людей.

Технологічний мільярдер Ілон Маск розмовляв з протестувальниками на Вайтхоллі через відеозв’язок, а 5 тисяч людей приєдналися до контрпротесту неподалік, організованого організацією “Stand Up To Racism”.

Поліція Лондона повідомила, що 25 осіб заарештували за низку правопорушень, які вона назвала “абсолютно неприйнятним” насильством.

У центрі Лондона розгорнули масштабну поліцейську операцію, в рамках якої поліція залучила 1000 офіцерів та ще 500 правоохоронців з інших силових структур.