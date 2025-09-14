Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Тимчасова прем’єрка Непалу обійматиме посаду лише пів року

Сушила Каркі передасть повноваження новому уряду, який буде сформований після виборів 5 березня наступного року.

Тимчасова прем’єрка Непалу обійматиме посаду лише пів року
Тимчасова прем’єр-міністерка Непалу Сушила Каркі
Фото: EPA/UPG

Новопризначена тимчасова прем'єр-міністрка Непалу Сушила Каркі заявила, що обійматиме посаду не більше шести місяців.

Про це повідомляє BBC.

“Я не хотіла цієї роботи. Я була змушена погодитися після голосів з вулиць”, – сказала Каркі, виступаючи вперше після складання присяги у п'ятницю. 

За її словами, вона передасть повноваження новому уряду, який буде сформований після виборів 5 березня наступного року.

Її призначення відбулося після того, як під час антикорупційних протестів, які призвели до повалення уряду Непалу. Каркі склала присягу після угоди з лідерами протестів з так званого руху “Покоління Z”, яка вимагає припинення корупції, належного управління та економічної рівності.

Масові протести, спричинені забороною платформ соціальних мереж, розпочалися 8 вересня і протягом двох днів переросли в хаос і насильство, під час яких відбулися погроми будинків політиків і підпал парламенту. За словами чиновників, кількість загиблих унаслідок заворушень сягнула 72 осіб, серед них три поліцейські.

Каркі, колишня голова Верховного суду, вважається людиною з бездоганним іміджем. Водночас вона зіткнулася з інцидентом імпічменту протягом майже 11-місячного перебування на посаді голови суду.

Тепер Каркі та її кабінет зіткнуться з численними викликами, зокрема відновленням правопорядку, відбудовою парламенту та інших ключових будівель, які зазнали нападів, а також заспокоєння продемократичних активістів.
